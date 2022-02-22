У МЗС заявили про прихильність дипломатії після рішень Путіна щодо "ЛДНР"

Міністерство закордонних справ (МЗС) України опублікувало офіційну заяву після рішення президента РФ Володимира Путіна визнати так звані ЛНР та ДНР, засудивши кроки Кремля, повідомляє Новое время.

Спікер міністерства Олег Ніколенко повідомив, що рішення РФ може означати фактичний вихід Росії із Мінських угод.

"Рішення не матиме жодних правових наслідків. Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації і може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей" , - заявив Ніколенко.

У МЗС України зазначили, що залишаються прихильними "дипломатичному вирішенню конфлікту".

"Українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Україну. Ми враховуємо всі ризики та не піддається на провокації, залишаємося відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту" , - заявили в МЗС.

Ніколенко повідомив, що міністр закордонних справ проводить постійні переговори, а подальші кроки залежать від реакції світу на рішення РФ.