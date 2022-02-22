Австралійських дипломатів вивозять зі Львова до Польщі - ЗМІ

Австралія має намір перевести дипломатів, що залишалися в Україні, зі свого посольства до Польщі. Про це у вівторок передає мовна корпорація ABC із посиланням на джерело у зовнішньополітичному відомстві країни, повідомляє ТАСС.

Як йдеться в матеріалах ABC, на даний момент на території України залишаються три співробітники МЗС Австралії, які перебувають у дипмісії країни у Львові. Очікується, що найближчим часом вони залишать країну і будуть направлені до посольства Австралії у Варшаві, де продовжать роботу.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що США розглядають питання про тимчасове вивезення дипломатів зі свого посольства в Україну до Польщі.