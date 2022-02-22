Засідання РБ ООН щодо "ЛДНР": заяви представників країн (Оновлено)

Рада безпеки ООН з ініціативи України, яку підтримала низка країн, розглянула ситуацію навколо України після визнання Росії маріонеткових республік Донбасу, повідомляє Дзеркало тижня.

Трансляція засідання проводилася на YouTube. За проведення засідання висловилися США, Албанія, Ірландія, Мексика, Норвегія, Франція, ЄС, Великобританія.

Представники країн вимагали негайного припинення військових дій.Переговори є єдиним способом розв'язувати проблему на сході України, заявила заступник генсека ООН Розмарі Дікарло на засіданні Ради безпеки ООН.

"Переговори - єдиний шлях вирішення конфлікту в Україні" , - заявила вона.

За її словами Дікарло, "ризик конфлікту реальний, і його треба за будь-яку ціну запобігти". Також вона закликала всі сторони "уникнути дій та заяв", які можуть ускладнити проблему.

"Закликаємо до негайного припинення бойових дій" , - резюмувала Дікарло.

Постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Вашингтон не планує постачати ядерну зброю в Україну, яка її не хоче.

Також вона назвала неправдивими заяви Путіна, що Україна намагається отримати ядерну зброю від країн Заходу. Постпред США вважає, що "визнання "ДНР" і "ЛНР", очевидно, є підготовкою спроби Росії створити привід для подальшого вторгнення в Україну".

Представники Албанії та Франції висловили однакову думку та засуджують напрямок російських збройних сил на окуповані українські території. Представники країн вважають, що Росія порушує цілісність і ставить під загрозу суверенітет України.

"Ми особливо стурбовані рішенням президента направити армію на сепаратистські території під приводом миротворчої діяльності" , — заявив постпред Франції.

Також Ніколя де Рів'єр зазначив, що Париж разом з союзниками готує точкові санкції проти причетних до прийняття "незаконного рішення про визнання "ДНР" і "ЛНР".

Представник Сполученого Королівства заявила, що Росія своїми діями порушує міжнародне право і це матиме "найсерйозніші наслідки", зокрема й економічні.

"Росія підійшла до небезпечної грані, закликаємо відійти від неї" , - заявила вона.

Представниця Мексики закликала до збереження територіальної цілісності України у міжнародно-визнаних кордонах.

"Час стати на шлях демократії" , - резюмувала вона.

Ірландія сказала, що "Україна зберегла лице попри численні провокації з боку РФ". Від Ірландії надійшов заклик негайно вивести російські збройні сили з української території та відмовитись від дій, що призводять до ескалації.

Представник Гани, сказав, що "голоси у війни гучні, але голоси миру ще голосніші. Ми вже на межі, але ще не провалилися в прірву".

Представниця Норвегії висловила занепокоєння ситуацією, що виникла на Донбасі, і підкреслила, що визнання "ЛДНР" йде врозріз роботі в нормандського формату і тягне за собою порушення принципів міжнародного права.

При цьому представник РФ, яка зараз головує в РБ ООН, заявив:

"Залишу прямі випади на нашу адресу без реакції. Сподівалися, що майданський режим одумається".

Також він заявив, що у всьому винен "державний переворот 2014 року", а Київ не виконує "Мінські угоди" та "не хоче дипломатичного вирішення конфлікту".