У Держдепі підтвердили нічну евакуацію дипломатів США зі Львова

Співробітників американського посольства в Україні зобов'язали перебиратися на ніч до Польщі з міркувань безпеки, а вранці виїжджати назад. Про це йдеться в опублікованій на сайті Держдепартаменту США заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, повідомляє Лента.Ру.

"З міркувань безпеки персонал Держдепартаменту, який зараз перебуває у Львові, проводитиме ніч у Польщі. Наші співробітники регулярно повертатимуться, щоб продовжувати свою дипломатичну роботу в Україні та надавати невідкладні консульські послуги. Вони продовжуватимуть підтримувати український народ та український уряд, координуючи дипломатичні зусилля" , - йдеться у документі.

Раніше про підготовку до вивезення американського диппредставництва в Україні зі Львова до Польщі повідомило агентство Bloomberg.