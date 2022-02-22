Росія шукає привід для війни - США в ОБСЄ

Росія шукає привід для війни - США в ОБСЄ

Росія шукає привід для початку військових дій проти України.﻿ Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у понеділок, повідомляє Укрiнформ.

"Дозвольте мені бути чітким, наскільки це можливо. Це – не хайп. Це – не істерія. Це – не провокація. Попри твердження Росії, жорстка правду полягає в тому, що Росія зараз намагається створити привід для військових дій. Ми передбачаємо це та обмінюємося інформацію в режимі реального часу про можливість проведення "операції під фальшивим прапором", - заявив Карпентер.

За його словами, Кремль діє за вже відомими сценаріями, опираючись на брехню та дезінформацію.

"Ми бачили це в Україні у 2014 році. Ми бачили це в Грузії у 2008 році. І минулого тижня світ мав змогу переконатися у введенні в оману з боку Росії, коли було повідомлено про фейкове виведенням військ з Кримського півострова. Замість того, щоб здійснити деескалацію, Росія де-факто суттєво збільшила нарощування своїх сил та техніки поблизу України, у Білорусі, а також у Чорному морі", - заявив американський дипломат.

Як зазначив Карпентер, ситуація зараз знаходиться на межі повномасштабної війни Росії проти України. Він додав, що Росія застосовує погрозу силою, що евфемістично називає "військово-технічними заходами".

Американський дипломат наголосив, що можлива війна Росії проти України насправді означає бійню та гуманітарну катастрофу. Він додав, що США та союзники відреагують на атаку Росії "швидко та жорстко".

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