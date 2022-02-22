Фондовий ринок РФ рекордно обвалився за останні 8 років

Російський фондовий ринок у понеділок, 21 лютого, обвалився максимальними темпами за останні вісім років на тлі зростаючих побоювань щодо швидкого вторгнення Росії в Україну, повідомляє Корреспондент.

За підсумками основних торгів рублевий індекс Мосбіржі впав на 10,5%, до 3036,88 пункту, продемонструвавши найбільше одноденне зниження у відсотковому вираженні з березня 2014 року, коли Росія анексувала український півострів Крим. Падіння індикатора під час торгів перевищувало 14%, що є максимумом з листопада 2008 року. Доларовий індекс РТС за підсумками основної сесії втратив 13,2%, знизившись до 1207,5 пунктів. Протягом дня він опускався більш як на 17%, максимально з жовтня 2008 року. Як українська гривня, так і російський рубль подешевшали під час волатильних торгів.

Падіння фондових індексів прискорилося після того, як глави самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати їхню незалежність. Глава держави обговорив питання з Радою безпеки, пообіцявши ухвалити вирішення цього питання вже сьогодні.

"У разі збройного конфлікту російські активи подешевшають значно сильніше, ніж зараз" , - говорить голова відділу портфельної стратегії у TD Securities Крістіан Маджіо, якого цитує Bloomberg.

Агентство зазначає, що визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР", ймовірно, призведе до зриву мирних переговорів за посередництва Європи та ще більше посилить напруженість у відносинах із Заходом. Москва, як і раніше, заперечує плани вторгнення на територію України, попри твердження США та їхніх союзників про протилежне.