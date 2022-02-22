Гутерреш вважає, що визнання ОРДЛО РФ суперечить Статуту ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголошує, що рішення Росії визнати незалежність так званих «Л/ДНР» суперечить принципам і Статутові цієї організації, повідомляє Укрінформ.
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, присвяченому ситуації в Україні, заявила заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло.
«Ми висловлюємо великий жаль з приводу цього рішення, яке ризикує мати регіональні та міжнародні наслідки. Також шкодуємо у зв’язку з рішенням Росії спрямувати на схід України військовослужбовців, котрі як, стверджується, виконуватимуть там миротворчу місію», - сказала вона.
В ООН також стривожені активними обстрілами вздовж лінії зіткнення, внаслідок чого гинуть люди, вказала Дікарло. За її словами, Моніторингова місія ОБСЄ з 18 до 20 лютого зафіксувала 3231 порушення режиму припинення вогню.
«Ми закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на припинення бойових дій і уникати заяв і дій, які можуть погіршити ситуацію», - наголосила заступниця генсека ООН.
Вона додала, що ООН заявляє про прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в межах міжнародно визнаних кодонів.
«Ризик глобального конфлікту реальний, і будь-що необхідно йому запобігти. Генсек готовий працювати над урегулюванням цієї кризи», - резюмувала ДІкарло.