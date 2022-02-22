Постпред України в ООН вимагає скасування рішення РФ про визнання "ЛДНР"

Постійний голова України в Організації Об'єднаних націй (ООН) Сергій Кислиця, під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, заявив про вимогу України щодо скасування рішення РФ щодо визнання "ДНР" і "ЛНР", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія має відмовитися від давньої стратегії щодо України, заснованої на загрозі застосування сили щодо суверенітету України та оголосити про свою прихильність до основних принципів Статуту ООН. Ми вимагаємо від РФ скасувати рішення про визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР" і повернутися за стіл переговорів. Ми засуджуємо розгортання нових окупаційних військ Росії на території України. Ми вимагаємо їх негайного виведення" , - сказав Кислиця.

Він також додав, що Україна закликає Росію ще раз уважно перечитати заяву Генерального секретаря ООН, де рішення РФ про визнання "ДНР" та "ЛНР" названо порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, що суперечить Статуту ООН.

Як зазначив Кислиця, Україна віддана мирному дипломатичному шляху врегулювання ситуації на Донбасі й не відхилятиметься від нього.

Він також звернувся до Генерального секретаря ООН з проханням зробити все можливе, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі, зазначивши, що міжнародно-визнані кордони України були і залишатимуться незмінними незалежно від будь-яких заяв та дій президента РФ.

"Визнання тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей України може розглядатися як односторонній вихід РФ із Мінських домовленостей та як недотримання рішень, прийнятих у нормандському форматі. Ці дії підривають мирні зусилля у переговорному процесі. Політичне керівництво РФ несе повну відповідальність за результати ухваленого рішення" , - сказав він.