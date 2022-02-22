Суд по справі Штепи оголосив перерву до березня

Орджонікідзевський райсуд Харкова у понеділок продовжив допит свідків захисту у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні допитали двох свідків захисту та суд оголосив перерву до 2 березня" , - сказав кореспонденту агентства адвокат Штепи Олександр Тананакін.

За його словами, на наступному засіданні суд планує продовжити допит свідків захисту (залишилося допитати ще близько 30 осіб).

Справа щодо ексмера Слов'янська Нелі Штепи, яка звинувачується в сепаратизмі, розглядається із самого початку вп'яте.