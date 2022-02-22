Дзеркальна дата 22.02.2022 запустить кардинальні зміни для цих знаків Зодіаку

Гороскоп на лютий 2022 розповість про унікальну дзеркальну дату 20.02.2022, яка стане початком кардинальних змін для деяких знаків Зодіаку. Хто ці щасливчики, розповіли астрологи, склавши прогноз на цей доленосний день, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Рак

Раку в цей день буде корисно вийти в світ. Можна, наприклад, відвідати модний клуб, прем'єру нового фільму або цікаву виставку. Саме в цих місцях Рак має всі шанси завести несподіване знайомство, яке згодом дуже благотворно позначиться на його долі.

Скорпіон

Скорпіон в цей день ризикує наговорити довкіллю купу гидот і знайти купу ворогів. Але може і навпаки: перемикнутися на позитив і знайти таку ж купу друзів. У будь-якому випадку, емоції Скорпіона 22.02.2022 будуть дуже сильні та заразливі, а бажання висловлювати свої думки вголос - не завжди доречно і безпечно. Будьте обережні!

Риби

У представників знака можливі нові цікаві знайомства або зустрічі, які змінять ваші поточні плани. Цей день може бути багатим на цікаві повороти і нові враження. Хорошим рішенням буде зробити невелику подорож - як мінімум, прогулянку за місто.

У чому особливість дзеркальної дати 22.02.2022

Це найнеймовірніша дата, яку ще називають дата-паліндром, так як вона однаково читається в обидві сторони. За останні тисячу років таких дат було всього 60.

Нумерологи і астрологи називають цю дату чарівною і рекомендують проводити ритуали, загадувати бажання і планувати будь-які доленосні речі - вона принесе неймовірну удачу.

Вважається, що цей день - найкращий в 2022 році, щоб загадувати заповітне бажання. Найвдаліший час о 22:22.

У цей день можна починати нові відносини, запускати бізнес, будувати плани на майбутнє, грати весілля, робити пропозицію руки та серця, зізнаватися в любові.

Можна відновлювати розірвані зв'язки, просити вибачення у тих, кого образили, відкрито проявляти свої почуття і починати спільне життя.

А ось лаятися, ревнувати, конфліктувати в дзеркальну дату не можна. Будь-який прояв негативу може обернутися проти вас.



