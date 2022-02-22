Прем'єр Чехії назвав Росію загрозою всій Європі

Рішення президента РФ Володимира Путіна про "визнання" так зва﻿них республік на території ОРДЛО є порушенням міжнародного права, Статуту ООН та актом агресії, Росія несе загрозу всій Європі. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє Дзеркало тижня.

"З боку Росії це є порушенням міжнародного права та актом агресії проти сусідньої суверенної держави. Ми підтримуємо спільну відповідь ЄС та партнерів. Чеська Республіка виступає за вільну та незалежну Україну. За своєю історії ми добре пам'ятаємо, що подібні кроки проти суверенних сусідніх держав ніколи не призводять до миру" , - написав у Twitter Фіала .

МЗС Чеської Республіки також засудило рішення Кремля. У його заяві наголошується, що "це явне порушення Статуту ООН, Мінських домовленостей та Будапештського меморандуму 1994 року".

"Після незаконної окупації та анексії Криму у 2014 році це ще один крок з боку Російської Федерації, яка тривалий час порушує фундаментальні принципи міжнародного права та власні зобов'язання щодо територіальної цілісності та суверенітету України" , - йдеться у заяві МЗС.

Відомство розцінює рішення Кремля як крок у ескалації у і без того напруженій ситуації та загрозу безпеці всієї Європи.

У заяві наголошується, що Чехія разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримує міжнародні дипломатичні зусилля щодо запобігання агресії проти України та підтримання миру та реагуватиме разом із союзниками. МЗС Чехії підтвердило тверду підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах.

Прага закликала РФ переглянути своє рішення та повернутися за стіл переговорів на користь безпеки всього континенту.