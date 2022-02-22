Подальші дії РФ залежать від реакції світу - Кулеба
Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він справді готовий їх застосувати. Таку думку висловив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.
«Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу. Узгоджуються параметри та послідовність застосування санкцій. Україна наголошує: від реакції світу залежать подальші дії РФ», - написав Кулеба у Твіттері.
Кулеба додав: Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати.