Подальші дії РФ залежать від реакції світу - Кулеба

Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він справді готовий їх застосувати.﻿ Таку думку висловив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

«Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу. Узгоджуються параметри та послідовність застосування санкцій. Україна наголошує: від реакції світу залежать подальші дії РФ» , - написав Кулеба у Твіттері.

Кулеба додав: Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати.