Ізраїльське посольство переїжджає з Києва до Львова

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило про перенесення ізраїльського посольства з Києва до Львова, зокрема, через загрозу вторгнення РФ в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після оцінки ситуації в МЗС Ізраїлю, а також обговорень з різними міжнародними структурами, міністр закордонних справ Яір Лапід прийняв рішення проінструктувати співробітників посольства Ізраїлю в Києві переїхати в консульські установи, відкриті в місті Львів на заході України" , - йдеться у заяві МЗС Ізраїлю у Twitter.