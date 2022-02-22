Курс валют НБУ на 22 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 22 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 21 лютого виріс до рівня 28.48 за 1 долар.

Євро подорожчав на 9 коп. до 32.29 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 11 коп. до 3.63 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 19 коп. до 38.78 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 28 коп. до 31.08 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 2 коп. до 7.12 за 1 польський злотий.