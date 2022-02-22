Курс валют НБУ на 22 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 22 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 21 лютого виріс до рівня 28.48 за 1 долар.
Євро подорожчав на 9 коп. до 32.29 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 11 коп. до 3.63 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 19 коп. до 38.78 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 28 коп. до 31.08 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 2 коп. до 7.12 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.484 600
|EUR
|Євро
|32.288 700
|RUB
|Рубль
|0.362 520
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.780 400
|CHF
|Швейцарський франк
|31.078 100
|PLN
|Польський злотий
|7.116 700