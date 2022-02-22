Курс валют НБУ на 22 лютого

Курс валют НБУ на 22 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 22 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 21 лютого виріс до рівня 28.48 за 1 долар.

Євро подорожчав на 9 коп. до 32.29 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 11 коп. до 3.63 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 19 коп. до 38.78 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 28 коп. до 31.08 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 2 коп. до 7.12 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.484 600 +0.142
EUR Євро 32.288 700 +0.093
RUB Рубль 0.362 520 --0.011
GBP Фунт стерлінгів 38.780 400 +0.189
CHF Швейцарський франк 31.078 100 +0.282
PLN Польський злотий 7.116 700 --0.015
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