Західні ЗМІ показали колони танків на околицях Донецька

У мережі опублікували відео військової техніки, включно з танками, на околицях Донецька.﻿﻿ Відео опублікував телеканал Sky News, повідомляє Українська правда.

Ukraine crisis: Tanks and armoured personnel carriers near Donetsk - Reuters witness https://t.co/4z4Q7XTuFN — Sky News (@SkyNews) February 22, 2022

Зазначається, що репортер Reuters бачив близько п'яти танків у колоні на околиці міста та ще два - в іншій частині міста. Попередніми днями журналісти Reuters у Донецьку не бачили танків на вулицях.

Напередодні очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту з українськими військами.