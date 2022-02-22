Західні ЗМІ показали колони танків на околицях Донецька
У мережі опублікували відео військової техніки, включно з танками, на околицях Донецька. Відео опублікував телеканал Sky News, повідомляє Українська правда.
Зазначається, що репортер Reuters бачив близько п'яти танків у колоні на околиці міста та ще два - в іншій частині міста. Попередніми днями журналісти Reuters у Донецьку не бачили танків на вулицях.
Напередодні очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту з українськими військами.