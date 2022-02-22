У Києві на мосту згорів мікроавтобус

У Подільському районі Києва ввечері у понеділок, 21 лютого, на Гаванському мості загорівся мікроавтобус Renault, повідомляє Корреспондент.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, під час руху дорогою водій помітив дим, що йшов з-під капота, зупинився, вийшов з авто і викликав пожежників.

До приїзду рятувальників машину охопило вогнем. На місці працювали 15 осіб особового складу та три одиниці спецтехніки.

О 19:14 займання локалізували, о 19:19 – ліквідували. Минулося без постраждалих.