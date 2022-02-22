Китай відреагував на визнання Москвою "ДНР" та "ЛНР"

Постпред Китаю при ООН Чжан Цзюнь відреагував на визнання Москвою незалежності "ДНР" та "ЛНР", повідомляє Лента.Ру.

Дипломат виступив на екстреному засіданні Ради безпеки організації, трансляція велася на YouTube-каналі ООН.

За словами Цзюнь, Китай закликає всі сторони у ситуації навколо України виявляти стриманість та уникати ескалації, а також продовжити діалог та консультації. При цьому постпред Китаю не висловився за територіальну цілісність України.