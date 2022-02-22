В якій валюті та в яких банках населення зберігає заощадження

На початку 2022 року українці зберігали в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 675,6 млрд гривень. Попри дуже низькі ставки, 37% вкладів були в іноземній валюті, свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Валюта вкладів і процентні ставки

За даними НБУ, на 1 січня 2022 року в 70 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 49,8 млн вкладів. Дані не враховують інформацію по державному Ощадбанку, який не входить до Фонду.

Більшість вкладів була в гривні: 42,8 млн вкладів на 422,8 млрд гривень. У валюті було 6,99 млн вкладів на суму 252,8 млрд гривень.

При цьому процентні ставки за депозитами істотно відрізняються. Якщо в грудні 2021 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 7,2% річних. То за валютними депозитами банки давали всього 0,6% річних.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 263,6 млрд гривень. Кількість вкладників-23 млн 194 тисячі.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп - Альфа-банк - 50,5 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 590 тисяч, Райффайзен Банк - 48,8 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 767 тисяч, приватний Універсал Банк - 32,4 млрд гривень, кількість вкладників - 5 млн 38 тисяч.

На п'ятому місці - приватний ПУМБ - 36,9 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 500 тисяч.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 6 685 діючих структурних підрозділів банків. За рік їх число скоротилося на 449 (на 6,3%). Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1 602) і ПриватБанку (1 497). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу (Ощадбанк - 235, на ПриватБанк - на 220).