Ціна нафти Brent наближається до $97

Котирування нафти швидко зростають уранці у вівторок, оновлюючи семирічні максимуми на тлі ризиків повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, повідомляє Интерфакс.

До 7:09 за київським часом квітневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $1,41 (1,48%), до $96,8 за барель. За попередню сесію Brent подорожчала на 2% – до $95,39 за барель.

Березневі ф'ючерси на WTI на цей момент дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $2,79 (3,06%), до $93,86 за барель. За попередню сесію у п'ятницю контракт подешевшав на 0,8%, у понеділок торги WTI не проводились через свято у США. Термін дії березневих контрактів на WTI спливає із закриттям ринку у вівторок.

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік та доручив Міноборони залучити військових для підтримки миру у самопроголошених республіках. Як повідомили виданню "Интерфакс" очевидці, дві колони бронетехніки знаходяться на території ДНР і прямують на північ та захід республіки.

Західні країни назвали дії Москви порушенням норм міжнародного права та заявили про намір запровадити санкції, про які може бути оголошено вже у вівторок. Президент США Джо Байден уже запровадив санкції проти ДНР та ЛНР.

Раніше деякі аналітики попереджали, що у разі ескалації напруженості на сході України ціна Brent може перевищити $100 за барель на побоюваннях про перебої постачання нафти з Росії.