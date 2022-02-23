Найсмачніші тещині млинці на Масляну 2022

Масляний тиждень вже зовсім скоро і, як відомо, кожен день в ньому має свої особливі традиції святкування. В середу, наприклад, зять приходить до мами своєї дружини (тещі), щоб скуштувати смачних ситних млинців. Для них потрібно зробити особливе тісто, повідомляє Обозреватель.

Ідеєю приготування ситних маминих (тещиних) млинців поділилась відома українська шеф-кухарка Тетяна Литвинова (tanita_litvinova) на своїй сторінці в Instagram.

Як приготувати смачні мамині млинці. Джерело: Скріншот поста Тетяни Литвинової в Instagram

Інгредієнти:

кефір 1% – 500 мл

яйця – 2 шт

цукор для тіста – 1 ст.л

сіль – 0,5 ч.л.

рослинна олія – 40 мл

пшеничне борошно – 220 г

гаряча вода – 350 мл

сода – 1 ч.л

вершкове масло – 50 г

цукор – 50 г.

Спосіб приготування:

1. Змішати кефір з яйцями, додати цукор і сіль, олію та борошно.

2. Зробити масу однорідною.

3. Влити окріп і частину кефіру, що залишився, розмішати.

4. Засипати соду і знову розмішати.

5. Порційно вливати млинці на сковорідку.

6. Готовий млинець одразу змазувати маслом і посипати цукром.