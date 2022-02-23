Найсмачніші тещині млинці на Масляну 2022
Масляний тиждень вже зовсім скоро і, як відомо, кожен день в ньому має свої особливі традиції святкування. В середу, наприклад, зять приходить до мами своєї дружини (тещі), щоб скуштувати смачних ситних млинців. Для них потрібно зробити особливе тісто, повідомляє Обозреватель.
Ідеєю приготування ситних маминих (тещиних) млинців поділилась відома українська шеф-кухарка Тетяна Литвинова (tanita_litvinova) на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- кефір 1% – 500 мл
- яйця – 2 шт
- цукор для тіста – 1 ст.л
- сіль – 0,5 ч.л.
- рослинна олія – 40 мл
- пшеничне борошно – 220 г
- гаряча вода – 350 мл
- сода – 1 ч.л
- вершкове масло – 50 г
- цукор – 50 г.
Спосіб приготування:
1. Змішати кефір з яйцями, додати цукор і сіль, олію та борошно.
2. Зробити масу однорідною.
3. Влити окріп і частину кефіру, що залишився, розмішати.
4. Засипати соду і знову розмішати.
5. Порційно вливати млинці на сковорідку.
6. Готовий млинець одразу змазувати маслом і посипати цукром.