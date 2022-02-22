Підраховано збитки від тисяч Porsche і Lamborghini, що згоріли в океані

Вантажне судно Felicity Ace, що загорілося в Атлантичному океані, що перевозило близько чотирьох тисяч автомобілів Volkswagen, може коштувати автовиробнику не менше 155 мільйонів доларів, повідомляє Лента.Ру.

Із загальної вартості товарів на борту Felicity Ace, що згорів біля узбережжя португальських Азорських островів, на суму близько 438 мільйонів доларів, вартість автомобілів оцінюється в 401 мільйон доларів. На борту були моделі Volkswagen, Porsche, Audi, Bentley та Lamborghini. Автомобільні компанії, крім Volkswagen, могли втратити автомобілі на суму близько 246 мільйонів доларів. Збитки підрахувало агентство Bloomberg.

Felicity Ace розміром приблизно з три футбольних поля. Судно прямувало в порт у Девісвілл, штат Род-Айленд, з німецького порту Емден. Пожежа на борту почалася 17 лютого, в цей час судно знаходилося в Атлантичному океані неподалік Азорських островів. На борту корабля перебували 22 члени екіпажу, людей встигли евакуювати.