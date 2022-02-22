Герой України на Євро-2020 пропустить важливий матч збірної

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик потрапив у лазарет команди. 24-річний форвард отримав травму, повідомляє 24 Канал.

За інформацією джерела, у неділю, 20 лютого, під час роботи зі штангою у тренажерному залі Артем серйозно пошкодив грудний м'яз. Травму також підтверджують інші неофіційні джерела.

Пауза у роботі становитиме близько 5 – 6 тижнів. Футболіст пропустить матчі України у відборі на ЧС-2022

Які матчі пропустить Довбик