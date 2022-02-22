Біля Великої китайської стіни знайшли кістки птахів, яким десятки мільйонів років

Питання щодо походження птахів досі відкрите, проте більшість науковців схиляються до думки, що саме динозаври були пращурами птахів. А нові відкриття наближають нас до розв'язки цієї загадки, повідомляє 24 Канал.

Відшукати рештки птахів, які жили мільйони років тому досить складно, адже вони погано зберігаються. Та цього разу науковцям поталанило й на відстані приблизно 130 кілометрів від західного закінчення Великої китайської стіни, у провінції Ганьсу, Китай, палеонтологи відшукали рештки прадавніх птахів. Ці тварини жили приблизно 120 мільйонів років тому.

Так відбувалися палеонтологічні розкопки у провінції Ганьсу / Фото Phys

Детальніше про відкриття

Формація Чангма, Китай, є надзвичайно цінною для палеонтологів, адже це одне з найбільших місць на планеті, де зберігаються численні кістки птахів доби мезозою. Всього там було знайдено близько 100 зразків, але багато які кістки були потрощені. Тому розкопані скам'янілості виявилося дуже важко ідентифікувати. Всього було описано шість зразків, які складаються із черепів та інших кісток.

Оскільки зразки були досить сильно розчавленими, їх КТ-сканування та повна сегментація можуть зайняти роки. А можуть навіть не дати нам достатньо інформації, тому що ці тонкі кістки сплющені майже в одній площині й тоді майже неможливо їх ідентифікувати й зрозуміти, де проходять межі кісток,– розповідає авторка дослідження.

Та все ж вдалося ідентифікувати принаймні деякі кістки. Виявилося, що серед скам'янілостей є залишки двох раніше невідомих роди давніх птахів:

Meemannavis ductrix – названий на честь китайського палеонтолога Мімман Чанг. Чанг стала першою жінкою в Китаї, яка очолила Інститут палеонтології та палеоантропології хребетних у Пекіні. Цей птах не мав зубів.

Brevidentavis zhangi – назва цієї тварини означає "птах з короткими зубами". Зуби були більше подібними до маленьких кілочків, які тісно прилягали один до одного.

Інші скам'янілості, ймовірно, відносяться до птахів Gansus. Вони були першими відомими "справжніми птахами" у мезозої. Наприклад, археоптерикс був більше подібний на динозавра.

Ще однією цікавинкою виявилося відкриття так званого преддентарія – це невелика кістка в передній частині нижньої щелепи зубатих птахів. Дослідження показують, що ця кістка мала хрящ й могла рухатися та навіть використовуватися як один з органів чуття. Це допомагало таким птахам полювати.

Такі відкриття яскраво показують, що вже 120 мільйонів років тому існувало безліч видів птахів. Щоправда, багато з них вимре, а ті, які залишаться – перетворяться на сучасних птахів.