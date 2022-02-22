Що очікується на валютному ринку у вівторок

Політика остаточно витіснила решту факторів, що впливають на валютний ринок. Вчорашнє визнання Росією т.зв. «ДНР» і «ЛНР» з наступним відкритим введенням військ на територію Донбасу – той фактор, який сьогодні визначатиме всі настрої на валютному ринку в цілому та «погоду» на міжбанківському валютному ринку зокрема.

Російський рубль учора ввечері вже обвалився, і гривня цілком може піти за «старшим братом», якщо Національний банк із самого ранку не зробить рішучих кроків щодо утримання ситуації під контролем. Трохи може допомогти те, що після вихідного в США збільшаться денні надходження на рахунки експортерів (вчора перерахувань не було). Але чи стануть вони продавати валюту в умовах невизначеності? Дуже багато питань, на які сьогодні потрібно знайти непрості відповіді. Багато залежатиме і від того, чи не запанікують нерезиденти остаточно і чи не почнуть вони скидати українські ОВДП за будь-яку ціну, рятуючись втечею з країни, в якій не виключено масштабної війни?

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 28,60/28,80 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у понеділок відновив зростання. Якщо у першій половині дня готівкового «американця» продавали по 28,53-28,58 гривень, то одразу після обіду цінники поповзли вгору, і о 17:00 долар у столиці продавали вже по 28,85-28,90 гривень. Сьогодні вранці продажі почнуться на рівні 28,90-29,00 гривень – як це було і минулої суботи. Далі ринок уважно спостерігатиме за новинами. І якщо нового негативу не з'явиться, а Національний банк проведе рішучі інтервенції з продажу валюти, є шанс, що позначку 29 гривень не перетнуть, а ближче до обіду і в другій половині дня долар почне дешевшати.

Євро на ринку FOREX у понеділок спробував зрости і навіть піднявся до позначки 1,1388 долара. Але потім геополітика взяла гору, долар відновив зміцнення, а євро почав падати. Вранці вівторка він торгується у вузькому діапазоні 1,1287-1,1318 доларів. Готівковий євро на початку дня продавали по 32,45-32,50 гривні, але надвечір синхронно з доларом він подорожчав на 35 копійок, до 32,80-32,85 гривень. За такою самою ціною його почнуть продавати і сьогодні вранці. Далі все залежатиме від новин: найменший позитив зіграє на зміцнення гривні, і тоді євро разом із доларом подешевшають. Якщо ж позитиву не буде, ціни знову підуть нагору.

Російський рубль у понеділок пережив найбільший обвал за останні місяці: з 76,20 він упав до 80,50 руб/$ на тлі повідомлень про визнання Росією т.зв. «ДНР» та «ЛНР». Вранці вівторка рубль ненадовго зміцнився до 79,10 руб/$, але потім відновив падіння. Геополітика тисне на російську валюту. В Україні рубль вчора подешевшав: зокрема, у столиці – на 5 копійок, із 3,73-3,75 до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів. Сьогодні рубль продовжить втрачати в ціні, очікуємо на її зниження до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.