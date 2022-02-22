Ф'юрі підписав з Уайтом контракт на титульний бій

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Тайсон Ф'юрі проведе бій із Ділліаном Уайтом, повідомляє Лента.Ру.

Британські боксери підписали контракт на титульний поєдинок у надважкій вазі, Уайт підійде до нього як обов'язковий претендент. Зустріч має відбутися у квітні цього року на футбольному стадіоні «Уемблі» у Лондоні.

15 грудня минулого року Ф'юрі назвав бажаних суперників на 2022-й. Серед них був присутній Уайт.

В активі Ф'юрі 31 перемога у 32 боях. Ще одна зустріч завершилася нічиєю. Уайт провів 30 боїв, у яких здобув 28 перемог та зазнав двох поразок.