МЗС Китаю заявило про ризик повномасштабної конфронтації через дії США

Заклики офіційних осіб до ведення запеклої конкуренції з Китаєм можуть перерости у повномасштабну конфронтацію, а дії американців в Індо-Тихоокеанському регіоні кидають виклик Пекіну, повідомляє "Известия".

Про це заявив глава МЗС КНР Ван Ї під час телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Деякі офіційні особи США виступають за довгострокову і запеклу конкуренцію з Китаєм, яка, з великою ймовірністю, може перерости в повномасштабну конфронтацію між Китаєм і США" , - зазначив Ван Ї.

Водночас, він звернув увагу на те, що прагнення американської сторони стримати розвиток Китаю, використовуючи для цього Тайвань, є помилкою. За словами міністра, нова версія стратегії Сполучених Штатів в Індо-Тихоокеанському регіоні, в якій Китай названий головним регіональним викликом, має на меті стримування Китаю.

Напередодні стало відомо, що влада Китаю вирішила ухвалити санкції проти США у відповідь на продаж державою озброєння Тайваню. Обмеження стосуватимуться компаній Lockheed Martin та Raytheon Technologies. Зазначалося, що рішення було ухвалено з метою захисту суверенітету та забезпечення безпеки громадян Китаю.