Сьогодні Рада розгляне легалізацію цивільної зброї

Верховна Рада у вівторок, 22 лютого, розгляне законопроєкти №5708, 5708-1 щодо легалізації цивільної вогнепальної зброї. Про це йдеться в порядку денному, повідомляє Українські Новини.

Спочатку депутати розглянуть законопроєкти в першому читанні №6454, 6454-1, 6454-д про дотримання розумних термінів кримінального провадження, №6416 про закупівлю лікарських засобів, медичних виробів і допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлю та №5801 про певні питання управління майном для потреб Збройних Сил.

У другому читанні зазначено законопроєкт №5323 про запровадження трирівневої системи стратегічного планування регіонального розвитку, а для включення до порядку денного та прийняття рішення – №6559 про внесення змін до статті 7 закону "Про банки та банківську діяльність".

Також парламентарі розглянуть у першому читанні законопроєкти №5108 про державну статистичну діяльність, №5610 про звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із трансплантації анатомічних матеріалів, №6320 про спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу.

Також Рада розгляне законопроєкт №4487 про надання державному підприємству "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та UATV) статусу загальнонаціонального.

У першому читанні вищезазначений законопроєкт стосувався скорочення терміну ухвалення рішення щодо видачі довідки про взяття на облік переселенця з 15 до 7 робочих днів, проте до другого читання комітет затвердив у редакції ініціативи редагування про надання телеканалу "Дом" статусу загальнонаціонального.