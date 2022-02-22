США не мають наміру надавати ядерну зброю Україні - постпред США при ООН

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що ні США, ні їхні союзники не мають наміру надавати Україні ядерну зброю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Він (президент Росії Володимир Путін – ред) стверджував, що Україна намагається отримати ядерну зброю від Заходу. Україна одна з чотирьох країн у світі, які добровільно відмовилися від ядерної зброї. Ні США, ні наші союзники не мають наміру надавати ядерну зброю Україні, і Україна не хоче цього" , - заявила Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН.

За її словами, напад Росії на Україну не спровокований.

"Це напад на статус України як на члена ООН, він суперечить міжнародному праву та базовим принципам Організації об'єднаних націй" , - зазначила вона.

На її думку, рішення Росії створюють "привід для подальшого вторгнення в Україну".

"Сьогодні президент Путін розірвав Мінські угоди на шматки" , - заявила Томас-Грінфілд.

Постпред США при ООН зазначила, що президент США підписав указ щодо санкцій щодо т.зв. "Л/ДНР", і США вживуть заходів, щоб відповісти на рішення Росії.