Після заворушень у Казахстані затримали 20 іноземців

Співробітники правоохоронних органів Казахстану затримали 20 іноземців під час заворушень, що відбулися на початку січня. Про це заявила уповноважений з прав людини Ельвіра Азімова у відповідь на запитання, чи серед затриманих є іноземні громадяни, повідомляє ТАСС.

"На сьогодні є дані про 20 іноземних громадян. Найбільше громадян Узбекистану - 12 осіб, троє громадян Росії, двоє з Киргизстану, по одному з Таджикистану та Китаю та одна особа без встановленого громадянства" , - сказала вона.

За її словами, серед громадян Киргизії один перебуває у Таразі, а другий – в Усть-Каменогорську.