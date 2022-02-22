У Білорусі розпочалося дострокове голосування на референдумі щодо змін до Конституції

У Білорусі розпочалося дострокове голосування на референдумі щодо внесення змін та доповнень до Конституції країни, повідомляє ТАСС.

"Дострокове голосування здійснюється з 10:00 до 14:00 та з 16:00 до 19:00 (з 9:00 до 13:00 та з 15:00 до 18:00 за Києвом, - ред.) з 22 по 26 лютого" , - зазначили в Центрвиборчкомі Білорусі.

У бюлетені для голосування позначено одне питання: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення до Конституції Республіки Білорусь?". Поставити свою позначку учасники референдуму мають в одному із двох квадратів - "за" чи "проти". Якщо позначки будуть проставлені в обох квадратах або взагалі відсутні, то бюлетень буде визнаний недійсним.

До списків для голосування на конституційному референдумі включено понад 6,8 млн білоруських громадян.

Основний день голосування – 27 лютого.

Відповідно до законодавства, рішення про прийняття, зміну та доповнення Конституції Білорусі вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість громадян, внесених до списків для голосування.

Для проведення конституційного референдуму в Білорусії утворили 5510 дільниць для голосування.