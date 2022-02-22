Дипломат порівняв укази Путіна про незалежність "ЛДНР" та Південної Осетії

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН звернув увагу на те, що Росія слово в слово повторила своє рішення щодо визнання незалежності Південної Осетії (яка є територією Грузії) у 2008 році, видавши аналогічний документ щодо "Л/ДНР", повідомляє УНІАН.

"Слово в слово скопіювали. Жодної творчості" , - заявив він й продемонстрував членам Радбезу ООН однакові шматки тексту, які були виділені в обох заявах.