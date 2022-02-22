Volkswagen покаже новий недорогий седан

Volkswagen анонсував прем'єру нового седана - Virtus. Прем'єра ще однієї глобальної моделі марки запланована на 8 березня. Готуючись до цієї події компанія опублікувала тизер майбутнього серійного автомобіля, повідомляє Автоцентр.

Основні вузли та агрегати, поки що непредставлений седан, розділив із Skoda Slavia. Славіа стала на конвеєр відносно недавно — на початку 2022 року. Основою Virtus стане масштабована архітектура MQB-A0-IN. Найближчим часом цю платформу будуть використовувати у всіх бюджетних моделях концерну Volkswagen.

Очікується, що в рух новий седан наводитиме 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 115 к.с. пов'язаний із шестиступінчастою механічною або автоматичною коробками передач. Ще один двигун — 1,5-літровий наддувний із чотирма циліндрами. Його віддача - 150 л.с. У пару такому мотору передбачена роботизована коробка з двома зчепленнями.

У списку оснащення Volkswagen Virtus значаться світлодіодна передня оптика, цифрова панель приладів, система мультимедіа з сенсорним дисплеєм діагоналлю 10 дюймів, бездротова зарядка для смартфона, клімат-контроль і панорамний дах. За деякими даними, в Індії за автомобіль проситимуть від 13365 до 21380 доларів. Саме для цього ринку Volkswagen Virtus розроблявся від початку, але, очевидно, плани змінилися.