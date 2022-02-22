У РФ не можуть визначитись, у яких межах визнавати "Л/ДНР" (Оновлено)
Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що "ДНР" та "ЛНР" будуть визнані у межах Донецької та Луганської областей. За його словами, це "відповідає рішенню референдуму республік", повідомляє Дзеркало тижня.
"У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає ДНР", - сказав Калашников журналістам у вівторок вранці.
"А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції", - додав Калашніков.
Пізніше Калашніков спростував свої слова. Він сказав, що демаркація - це клопіт самих "ДНР" та "ЛНР", а в угодах РФ з ними немає жодного слова про кордони.
Водночас у Міністерстві закордонних справ Росії поки що не визначилися, у яких межах визнавати "ДНР" та "ЛНР", повідомляє РБК.
Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Перед визначенням визнаних Росією кордонів "ДНР" та "ЛНР" необхідно спочатку ратифікувати договір про дружбу.
"Давайте таки дамо сьогодні нашим законодавцям зіграти свою роль і дамо правовому процесу (ратифікація угод - ред.) відбутися", - заявила Захарова.
Представник МЗС також наголосила, що рішення про визнання незалежності "Л/ДНР" не було обумовлене емоціями.
Оновлено. Перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова також спростувала визнання "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.
"У тих межах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми в документах жодних інших кордонів не визначали", - сказала Журова.