У РФ не можуть визначитись, у яких межах визнавати "Л/ДНР" (Оновлено)

Голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що "ДНР" та "ЛНР" будуть визнані у межах Донецької та Луганської областей. За його словами, це "відповідає рішенню референдуму республік", повідомляє Дзеркало тижня.

"У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає ДНР" , - сказав Калашников журналістам у вівторок вранці.

"А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції" , - додав Калашніков.

Пізніше Калашніков спростував свої слова. Він сказав, що демаркація - це клопіт самих "ДНР" та "ЛНР", а в угодах РФ з ними немає жодного слова про кордони.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Росії поки що не визначилися, у яких межах визнавати "ДНР" та "ЛНР", повідомляє РБК﻿.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Перед визначенням визнаних Росією кордонів "ДНР" та "ЛНР" необхідно спочатку ратифікувати договір про дружбу.

"Давайте таки дамо сьогодні нашим законодавцям зіграти свою роль і дамо правовому процесу (ратифікація угод - ред.) відбутися" , - заявила Захарова.

Представник МЗС також наголосила, що рішення про визнання незалежності "Л/ДНР" не було обумовлене емоціями.

Оновлено. Перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова також спростувала визнання "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.