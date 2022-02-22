Дружина Макса Михайлюка вразила зміною іміджу та стильним образом

Дружина "Холостяка" Максима Михайлюка поділилась з фанами стильними фото з Парижа. Вона показала ефектний образ з новою зачіскою, повідомляє 24 Канал.

Відома модель Даша Хлистун днями відправилась до Франції для чергових зйомок. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала кадри з Парижу.

Дружина "Холостяка" Максима Михайлюка позувала перед камерою у перлинній сукні з відкритою спиною та відвертим розрізом.

Даша Хлистун не доповнювала образ аксесуарами, тож найбільшу увагу привертала зміна іміджу. Тоді як раніше модель мала русяве волосся, тепер вона хизувалась модним блондом. Волосся дівчина вклала легкими хвилями.

Фото з інстаграму Даші Хлистун