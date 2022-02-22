Після визнання "ЛДНР" Росію запропонували виключити із ЄБРР

Член ради директорів ЄБРР від України запропонував виключити Росію з організації після визнання так званих «ЛНР» та «ДНР», повідомляє Новое время.

Член ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку від України Артем Шевальов заявив, що ставить перед Радою директорів та Радою керуючих ЄБРР питання про негайне зупинення членства Росії в ЄБРР.

" На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання 'суверенітету' терористичних угруповань 'ДНР/ЛНР' невідкладно порушую перед Радою директорів та Радою керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку питання про негайне зупинення членства Росії в ЄБРР відповідно до статей 83 та. 38.1 угоди про заснування банку" , - написав Шевалєв.

Він додав, що є «всі підстави» розраховувати на серйозну підтримку інших акціонерів Банку з цього питання.

Нагадаємо, що 15 лютого Держдума РФ підтримала звернення до Володимира Путіна щодо визнання «Л/ДНР». Глава держави-агресора, коментуючи рішення, заявив, що Росія «має зробити все для вирішення проблем Донбасу».

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що таке звернення є ескалаційною дією та ускладнить ситуацію в Європі.

У МЗС України наголосили, що визнання Росією «Л/ДНР» означатиме свідомий вихід із Мінських домовленостей, що завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню. У ЄС та НАТО також засудили рішення Держдуми. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що визнання Путіним "Л/ДНР" може стати приводом для нового вторгнення Росії.

21 лютого ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до глави Кремля з проханням визнати незалежність самопроголошених "Л/ДНР". Того ж дня Путін офіційно визнав "Л/ДНР".