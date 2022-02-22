Instagram збільшив мінімальний денний ліміт використання програми

Соціальна мережа Instagram скоригувала можливість встановлення мінімального тимчасового ліміту на використання соцмережі - якщо зовсім недавно можна було встановити обмеження 15 хвилин на день, то тепер цей час збільшився до 30 хвилин. Невелика, здавалося б, зміна може свідчити про важливі процеси, що проходять у надрах групи Meta, повідомляє 3Dnews.

Ще у 2018 році компанія оголосила про запровадження спеціальної функції для деяких регіонів. Користувачі, які надто захоплюються переглядом стрічки в Instagram, могли задати тимчасовий проміжок, через який вони будуть отримувати повідомлення, що нагадують про необхідність відволіктися на іншу діяльність. Але якщо раніше мінімальний тимчасовий відрізок становив 15 або навіть 10 хвилин на день, то тепер він збільшений до 30 хвилин. Доступні й інші варіанти, що дозволяють використовувати програму до 3 годин без нагадувань, або не включати їх зовсім.

Зміна інтерфейсу відбулася через кілька тижнів після того, як Meta прозвітувала про зменшення кількості щоденних користувачів — вперше в історії компанії. Не виключено, що таким простим заходом бізнес має намір частково підняти рівень залученості користувачів.