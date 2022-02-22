Австралія закрила посольство у Львові

Австралія закриває своє посольство у Львові. Влада країни закликала своїх громадян у терміновому порядку покинути Україну.﻿ Про це, з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австралії Маріс Пейн, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Глава МЗС засудила дії Володимира Путіна щодо визнання незалежності "ЛДНР". За її словами, Австралія в цьому питанні солідарна з США, Європейським союзом та іншими урядами, які підтримують суверенітет України.

"Разом з нашими партнерами ми готові оголосити про швидкі і жорсткі санкції, які будуть спрямовані проти ключових російських фізичних і юридичних осіб, відповідальних за підрив суверенітету і територіальної цілісності України" , - йдеться в заяві.

Уряд Австралії закликав своїх громадян покинути Україну, уточнивши, що їх безпека є пріоритетом.