Китай випускає нове програмне забезпечення для квантових обчислень

Згідно з повідомленнями Інформаційного агентства Сіньхуа, Китай випустив нове програмне забезпечення для програмування квантових обчислень під назвою "isQ-Core" та розгорнув його на надпровідній квантовій апаратній платформі країни, повідомляє Українські Новини.

Він є значним кроком уперед у поєднанні власного апаратного та програмного забезпечення для квантових обчислень, заявив його основний розробник, Інститут програмного забезпечення при Китайській академії наук (CAS).

За даними інституту, isQ-Core має такі переваги, як простота, зручність використання, висока ефективність, масштабованість і висока надійність.

Він підтримає вченим у проведенні теорії квантових обчислень та прикладних досліджень, йдеться у заяві інституту.

Китай досяг швидкого розвитку квантових комп'ютерів, запустивши в останні роки "Цзючжан", "Цучонгжі" і "Цучонгжі 2". Подібно до звичайних комп'ютерів, квантовим комп'ютерам також потрібне програмне забезпечення для управління апаратними пристроями, запуску додатків і надання інтерфейсу користувача.

Дослідники оголосили, що вони розгорнули isQ-Core на хмарній платформі квантових обчислень CAS, яка в даний час є найбільшою у Китаї з точки зору апаратного масштабу.