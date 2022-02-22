У Міненерго РФ розповіли, чим обернеться відмова від запуску "СП-2"

Європейські партнери російського газового експортера "Газпром" за проектом "Північний потік - 2" можуть подати до суду у разі, якщо трубопровід у результаті санкцій не буде запущено в експлуатацію, повідомляє Прайм.

Питання забезпечення споживачів сировиною не повинно політизуватись, вважає глава Міненерго РФ Микола Шульгінов.

"У реалізації проекту брали участь кілька європейських компаній. Це будуть втрати для них, і хтось їм повинен компенсувати ці втрати. Вони до суду можуть звернутися. Ми виходимо з того, що питання газопостачання не повинно політизуватися", - відповів міністр енергетики у розмові з Energy Intelligence на питання про можливість незапуску газопроводу через нові санкції щодо Росії.

Крім того, Міненерго РФ поки що не підтверджує, що "Газпром" відповідно до вимог третього енергопакету Євросоюзу не зможе на 100% використати потужність "Північного потоку - 2". Шульгінов уточнив, що згідно з вимогами третього енергопакету, з 2009 року 50% обсягу має бути зарезервовано під незалежних постачальників.