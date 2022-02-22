Вартість золота зростає на загостренні геополітики

Світова ціна на золото зростає у вівторок вранці на загостренні геополітичної ситуації після визнання незалежності РФ ЛНР і ДНР, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Станом на 6:58 ціна квітневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 10,25 долара, або на 0,54%, до 1910,05 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,83%, до 24,192 долара за унцію.

У суботу, 19 лютого, лідери ДНР та ЛНР підписали укази про загальну мобілізацію, а потім звернулися до Росії з проханням визнати незалежність республік. У понеділок увечері президент РФ Володимир Путін підписав наказ про визнання їхнього суверенітету. Інвестори сприйняли цей крок як наростання геополітичної напруги. Зазвичай дорогоцінний метал вважається активом-притулком при глобальних ризиках.

За словами аналітиків Commerzbank, які наводить газета Wall Street Journal, вартість золота, швидше за все, відіграватиме події, пов'язані з Росією та Україною.