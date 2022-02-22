Рубль призупинив падіння до долара та євро на заявах ЦБ РФ

Рубль призупинив падіння до долара і євро у вівторок вдень на заявах ЦБ РФ про заходи стабілізації фінансового ринку на тлі геополітичної напруженості та зростання санкційних ризиків через визнання Росією самопроголошених Донецької та Луганської народних республік (ДНР і ЛНР), повідомляє Интерфакс.

Курс долара США склав 80,16 руб./$1 о 09:41 за київським часом, що на 55 копійок нижче, ніж на момент появи новини. Євро коштував 90,54 руб./EUR1, подешевшавши на 66 копійок до цього часу.