Медики назвали допустиму дозу кофеїну для дітей та підлітків

Батьки найчастіше переживають, щоб їхнє чадо не почало курити сигарети або вживати наркотики. Проте про каву та інші енергетичні напої мало хто замислюється, повідомляє Профиль.

Дозволена доза кофеїну для дітей 6-11 років - 25 мг на день, для підлітків 12-17 років - 50. А тепер порівняємо ці цифри із вмістом кофеїну в напоях:

колу (банку 0,33 л) - 40;

кава (чашка) – близько 100;

чай (чашка) - 40-50;

енергетики (банку 0,33 л) - 150-250.

Тобто можна випити лише півчашки кави, чашку чаю чи банку коли, а енергетичні напої не можна взагалі. А діти можуть споживати набагато більше кофеїну на день.

Ефекти кофеїну

Кофеїн – це потужний стимулятор, який збуджує організм та посилює реакцію на подразники. У деяких дослідженнях перевірялися пізнавальні здібності дітей, яким дали кофеїн, і результати були дещо вищими, ніж у тих, хто кофеїн не приймав.

Кофеїн порушує цикли сну, і, щоб компенсувати поганий нічний відпочинок, доводиться пити дедалі більше кави. Інший неприємний ефект - кофеїн у солодких напоях посилює тягу і до інших видів солодкого газування.

З підвищенням дози (від 100 мг у дітей та 400 – у підлітків) поганий ефект посилюється. З'являється аритмія, збільшується тиск, наростає тривожність. Відомі випадки раптової смерті дітей від передозування напоїв, що містять кофеїн. Найнеприємніше, що великі дози кофеїну погіршують роботу серця, але це практично неможливо відстежити.

Декілька досліджень присвячені довгостроковому побічному ефекту: зв'язку між вживанням кофеїну та проблемами з агресією, гнівом, ненормальною сексуальною поведінкою.

Отже, у невеликих дозах кофеїну дитині не загрожує. Але якщо він постійно п'є багато кави чи енергетиків, це може призвести до різноманітних проблем зі здоров'ям. Так що краще, звичайно, стежити за любов'ю до кави та не допускати передозування.