Шість простих кроків почистити матрац будинку

Щоб матрац на ліжку прослужив довгий час і на ньому було комфортно спати, необхідно його правильно доглядати. Насправді чистити його власноруч не так складно, повідомляє Профиль.

Робити це потрібно обов'язково, оскільки під час використання на матраці можуть з'явитися пилові кліщі, шкіра, що омертвіла, бруд та інше сміття.

Що знадобиться

пилосос із насадкою для оббивки;

ферментний очисник або засіб для миття посуду, щоб вивести плями;

пральний порошок;

харчова сода;

серветки, що чистять;

холодна вода.

Пропилососити матрац

Щоб пропилососити матрац, необхідно використовувати спеціальну насадку для оббивки. Нею необхідно пройтися по всій поверхні матраца, включаючи бічні боки. Особливу увагу слід приділити швам.

Використовувати засіб для виведення плям

Не потрібно мочити матрац повністю, а також наносити засіб на всю поверхню. Речовина застосовується точково по кожній плямі. Для біологічних плям необхідно використовувати ферментний очисник. Його необхідно нанести на чисту білу тканину, а потім промокнути пляму тканиною. Після цього можна додати трохи холодної води на іншу чисту тканину і продовжувати промокати, поки пляма не зійде.

Чистка харчовою содою

Щоб після чищення спеціальним засобом позбавитися залишків вологи та запаху можна використовувати харчову соду. Її потрібно рівномірно розсипати по всій поверхні матраца і залишити на кілька годин, а краще на ніч.

Знову пропилососити

Важливо не забути про наступний крок. Як тільки харчова сода повністю просохне, необхідно видалити її за допомогою пилососу.

Перевернути матрац

Тепер, коли перша сторона матраца почищена, потрібно перевернути його і повторити попередні кроки, щоб обидві сторони були однаково свіжими і чистими. Також рекомендується перевертати пружинний матрац раз на три місяці, оскільки пружини під вагою тіла стискаються.

Захистити матрац від плям

Коли матрац повністю висохне, потрібно накрити його наматрацником, який полегшить збирання в майбутньому та захистить від пролитої рідини, бруду та інших неприємностей.