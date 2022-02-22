SpaceX встановила черговий рекорд після запуску ракети Falcon 9

Американська приватна космічна компанія SpaceX здійснила запуск чергової партії супутників Starlink. Разом з тим компанія встановила черговий свій рекорд, повідомляє 24 Канал.

Ракета Falcon 9 стартувала з майданчика космодрому на мисі Канаверал о 09:44 за місцевим часом (18:44 за київським часом). В рамках місії Starlink на орбіту вивели чергову партію з 46 супутників Starlink.

Рекордна посадка першого ступеня

Приблизно через дев'ять хвилин після старту перший ступінь ракети-носія здійснив посадку на спеціальну плавучу платформу під назвою A Shortfall of Gravitas, яка розташовувалась поблизу узбережжя Флориди в Атлантичному океані. Ця посадка стала сотою для перших ступенів ракет-носіїв Falcon 9. Усього ж SpaceX провела вже 107 успішних посадок перших ступенів ракет.

Менеджер з виробництва SpaceX Джессі Андерсон зазначила, що для використаної в рамках цієї місії першого ступеня ракети-носія цей пуск став 11-м. Це досягнення є рекордним для компанії, оскільки раніше SpaceX не використовувала перші ступені більше, як 10 разів.

Запуски Starlink