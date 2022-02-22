РФ: Визнання "ЛДНР" не означає вихід із "Мінська"

Постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що визнання Росією незалежності самопроголошених Луганської та Донецької народних республік ніяк не відбивається на Мінських угодах, повідомляє "Интерфакс".

"Я хочу нагадати вам, коли Мінські угоди були досягнуті, ЛНР і ДНР вже проголосили свою незалежність. Той факт, що Росія сьогодні визнала їхню незалежність, не змінює складу сторін Мінських угод, тому що Росія не є стороною Мінських угод" , - заявив Небензя, виступаючи на засіданні Радбезу ООН.

За його словами, Мінські угоди давно вже відкрито саботувалися Україною за заступництва західних колег.

"І зараз ми бачимо, що багато колег хочуть розписатися в тому, що Мінські угоди мертві. Але це не так, і Київ, як і раніше, зобов'язаний їх виконати" , - підкреслив дипломат.

"Ми, як і раніше, відкриті для дипломатії, для дипломатичного рішення, однак допускати нову криваву бійню на Донбасі більше не маємо наміру" , - заявив Небензя.

Він закликав західних колег "відкинути емоції" і не посилювати ситуацію, а сконцентруватися на тому, як "уникнути війни та змусити Україну припинити обстріли та провокації проти Донецька та Луганська".