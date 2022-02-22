У Китаї створили генно-модифіковану пшеницю-мутант, стійку до хвороби

Китайські біологи розкрили механізм, що лежить в основі мутації пшениці проти хвороб, розробленої з використанням технології редагування генома. Про це повідомляє Інформаційне агентство Сіньхуа, повідомляє Українські Новини.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, вони використовували технологію редагування геному, щоб елітні сорти пшениці могли протистояти борошнистій росі, серйозному захворюванню на сільськогосподарські культури, без втрат урожаю. Дослідження було проведено вченими з Інституту генетики та біології розвитку та Інституту мікробіології Китайської академії наук.

Борошниста роса є одним із основних захворювань пшениці. За даними Міністерства сільського господарства та у справах сільських районів Китаю, щороку в Китаї ця хвороба вражає близько 6,67 млн. га пшениці. Урожайність потерпілих полів може бути знижена на 40%.

Патогенні мікроорганізми часто заражають рослини через їхні гени сприйнятливості. Мутації у таких генах можуть забезпечити стійкість рослин до хвороб, але вони призводять до небажаним ефектам. У 2014 році дослідники з обох інститутів розробили сорт пшениці, стійкий до борошнистої роси, шляхом редагування одного з генів сприйнятливості locus O (MLO) стійкого до цвілі (MLO), але це призвело до втрати врожаю, передчасного старіння та дрібної пшениці.

Дослідники виявили, що мутант MLO під назвою Tamlo-R32 може підтримувати стійкість до хвороб із рівнями зростання та врожайності, аналогічними стандартним сортам пшениці. Дослідники використали прецизійне редагування геному, щоб впровадити переваги мутанта Tamlo-R32 в основні сорти пшениці, що масово вирощуються в Китаї, та створити нові сорти зі стійкістю до борошнистої роси без втрати врожаю.