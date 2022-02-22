УЄФА розглядає перенесення фіналу Ліги Чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів має відбутися в Санкт-Петербурзі, але тривала агресія Росії проти України може змусити УЄФА перенести гру на "Вемблі", пише Андрій Вирва, РБК-Україна.

Фінал відбудеться в Санкт-Петербурзі 29 травня.

Але в УЄФА виникли серйозні сумніви щодо того, що це відбувається на "Газпром-Арені", через українську кризу, яка може призвести до вторгнення Росії в сусідню країну.

Якщо це станеться, керівному органу європейського футболу не залишиться іншого вибору, окрім як відмовитися від початкового плану і придумати альтернативне місце проведення.

І «Вемблі» буде одним із стадіонів, які вважаються можливою альтернативою для проведення фіналу, не в останню чергу, якщо гра виявиться повністю англійською.

Вважається, що організація фіналу Ліги чемпіонів коштує місту-господарю понад 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

УЄФА уважно стежить за українською кризою, щоб у разі потреби розробити план дій у надзвичайних ситуаціях.