Opel запускає онлайн-магазин нових авто та конфігуратор

Німецький бренд Opel продовжує активно розвивати онлайн-сервіси в Україні, пропонуючи клієнтам нові функції. Інтернет-магазин дозволить швидко підібрати потрібну модель Opel та розрахувати кредит в Україні, повідомляє Обозреватель.

Бренд Opel прагне максимально повно відповідати на запити клієнтів – і тому запускає дві нові послуги, які працюватимуть у режимі он-лайн: конфігуратор автомобілів та інтернет-магазин Opel Store. Обидві послуги доступні в режимі 24/7, пропонують актуальну інформацію – у результаті забезпечують додатковий комфорт клієнтам при підборі бажаного автомобіля.

На сайті представлені автомобілі, які є в наявності. Джерело: Opel

Онлайн-магазин Opel створено з метою швидко обирати автомобіль у режимі "сьогодні на завтра" з тих, що вже знаходяться в Україні. Онлайн-магазин надає широкий перелік фільтрів, який допоможе легко підібрати бажаний автомобіль.

Різні фільтри дозволяють вибрати бажану модель, тип двигуна, розглянути різні версії моделі, вибрати тип кузова, а також бажаний колір. У результаті кожен покупець може вибрати ідеальний автомобіль під свої запити та фінансові можливості.

Визначившись із вибором, клієнт отримує список доступних автомобілів у різних комплектаціях. У вибраному списку відображаються як автомобілі, що знаходяться на складі імпортера, так і автомобілі, що знаходяться на складах дилерів. Ще однією важливою перевагою онлайн-складу є вбудований кредитний калькулятор. Завдяки цьому функціоналу клієнт може розрахувати кредитний платіж на будь-який автомобіль зі складу, вибрати термін кредитування, початковий платіж та підібрати один із банків-партнерів. Після цього можна надіслати заявку кредитному фахівцю дилерського центру та отримати детальнішу консультацію.

У конфігураторі представлений актуальний модельний ряд Opel в Україні. Джерело: Opel

Ще однією важливою та зручною онлайн-функцією від Бренда є конфігуратор автомобілів Opel, який призначений для того, щоб створити автомобіль своєї мрії. Все починається з широкого вибору моделей – в конфігураторі, представлений весь актуальний модельний ряд Opel в Україні.

Наступним кроком є вибір версії та бажаного двигуна. Причому на сторінці відразу відображається детальна інформація про комплектацію, вказані технічні характеристики двигуна, ін. Нарешті, передбачена можливість додавання окремих опцій до автомобіля – , причому кожен пункт змінює зовнішній вигляд автомобіля і в кожному пункті проставлена актуальна ціна.

У фінальному варіанті клієнт бачить саме той автомобіль, який хоче купити: модель, колір кузова, колісні диски, оздоблення салону. Також бачить точну ціну такого автомобіля. Останнім кроком є подача заявки дилеру на покупку саме такого автомобіля, який був створений в конфігураторі.

При цьому деякі онлайн-функції вже давно працюють, щоб спростити життя для потенційних і існуючих клієнтів бренду. Так, завдяки простій формі, ви можете легко записатися на тест-драйв. Все досить просто – переходьте на сторінку запису на тест-драйв, вибирайте бажаний автомобіль, заповніть графу з вашими даними, щоб дилер міг з вами зв'язатися, і нарешті вибирайте найближчого до вас дилера з великого списку дилерської мережі бренду Opel – і все, що залишилося зробити , це прийти в призначений час для вашого персонального тест-драйву.

На сайті можна записатися на тест-драйв. Джерело: Opel

А вже існуючі власники автомобілів Opel неодмінно оцінять можливість онлайн-запису на сервіс. Більше не потрібно попередніх дзвінків, уточнення вільних дат і часу, погодження власних планів, опису мети візиту на СТО: усі пари кліків на сайті Opel – та клієнт зареєстрований для відвідування сервісу у вибраного дилера бренду.

Завдяки диджиталізації бренд Opel стає ще ближче, пропонуючи нові і зручні функції для вашого комфорту. Пориньте у "цифровий світ" Бренда – за допомогою офіційного сайту Opel в Україні.