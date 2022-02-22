Визнання РФ "ЛДНР": можливі сценарії для України

Увечері 21 лютого, після розіграної вистави із засіданням Ради безпеки РФ, президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності "Л-ДНР" і заодно – договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між Росією та так званими "державами", пише Руслан Рудомский, Depo.ua.

Але чи зупиниться на цьому Путін і чи будуть наслідки військового характеру? Адже у своєму виступі російський диктатор згадав і вступ України до НАТО, і заяву про відновлення ядерної зброї та декомунізацію, фактично прямо заявивши, що Росія не може сидіти склавши руки.

Спробуємо розібратися.

Сценарій №1 – Росія офіційно введе на територію ОРДЛО збройні сили та почне готувати територію до анексії.

На цей сценарій наштовхують слова заступника голови комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Андрія Клімова, який заявив, що Росія визнає "Л-ДНР" у межах, які зараз "фактично встановлені" .

За великим рахунком, з військового погляду, за такого сценарію для України нічого не зміниться. Адже територія, яку контролюють бандформування "Л-ДНР", і так окупована Росією.

Російські війська там перебувають із 2014 року, маскуючись під загони так званої "армії Л-ДНР". Тому зараз вони просто переодягнуться у військову форму ЗС РФ, тільки й усього. Якщо Путін захоче збільшити військовий контингент на окупованій частині Донбасу, то він це зробить так само, як це робив у попередні роки.

Щодо обстрілів на лінії розмежування, то вони навряд чи зникнуть. Адже з російського погляду де-юре це буде не територія Росії, а територія незалежних республік, які вона нібито не контролюватиме. І так продовжуватиметься до анексії цих територій за прикладом Криму. Якщо вона, анексія, станеться, звісно. Але нібито застереження про це на засіданні Ради безпеки РФ, яке показали в записі і не вирізали "зайві фрагменти", недвозначно натякають саме на такий розвиток подій.

Сценарій №2 – Росія захоче поновити "юрисдикцію" "Л-ДНР" по всій території Луганської та Донецької областей.

Як відомо, у "конституціях" так званих "ДНР" та "ЛНР" прописано, що територією "республік" є вся територія Донецької та Луганської областей. Тому формальний привід для вторгнення російської армії (не виключено – що під прапорами "Л-ДНР") на підконтрольні Києву частини цих областей знайти не важко.

І тут слід зазначити, що для такого вторгнення на Донбасі Росія має все. За даними української військової розвідки, станом на кінець минулого року на непідконтрольних територіях Донбасу знаходилося угруповання чисельністю 35,5 тисяч військових, з яких близько 2,1 тисяч – це кадрові російські офіцери та генерали, що контролюють штаби корпусів, командування бригад і полків.

Скільки точно російських військ знаходиться на Донбасі зараз – невідомо, адже Росія протягом січня-лютого активно нарощувала свій контингент там, завозячи також пальне, боєприпаси та військову техніку. Але це й не важливо, адже підтягнуті до українського кордону резерви дають змогу збільшити цей контингент у кілька разів за дуже короткий період часу.

В українській розвідці впевнені, що російські корпуси на Донбасі здатні до ведення як оборонних, так і наступальних операцій.

Але якщо Путін таки наважиться піти завойовувати весь Донбас, то бойові дії можуть розвернутися не лише на території Луганської та Донецької областей. Наприклад, для мінімізації українського військового опору та відволікання уваги він цілком може завдати удару як по Києву, так і по південних рубежах України (не просто так він згадав Одесу у своїй промові).

Такий крок виглядає цілком логічним з погляду військової тактики, адже тоді Україна не зможе кинути всі війська на захист Донбасу, а змушена буде розтягнути свої збройні сили на величезні території з півночі на південь. Звичайно, вони і зараз там, але одна річ – тримати їх там напоготові і мати можливість за необхідності перекинути в інший сектор, і зовсім інша – задіяти їх у боях за сотні кілометрів від основного удару.

Сценарій №3 – Росія захоче "декомунізувати" частину української території.

Цей сценарій повномасштабної війни внаслідок російського вторгнення з усіх фронтів видається найбільш фантастичним, проте найтрагічнішим. Тому що навіть невдала спроба його реалізації забере життя багатьох українців, призведе до величезних економічних втрат і на якийсь час занурить країну в хаос.

Але заяви Путіна про те, що Україну створив Ленін і що все добре в Україні – від Росії, з подальшими загрозами "провести справжню декомунізацію" , не можна залишати поза увагою. Чи не було це натяком на те, що він націлився на міста Запоріжжя та Дніпро (ДніпроГЕС (раніше імені Леніна), КБ "Південне" тощо)? Чи обмежиться лише Маріуполем (металургійні комбінати)?

У контексті Дніпра можна також згадати застереження Путіна про здатність України за рахунок успадкованих від СРСР потужностей та технологій створити ядерну зброю (саме у Дніпрі конструюють ракети, здатні донести цю ядерну зброю до Москви). "Недопущення такого розвитку подій" також може стати формальною причиною спроби захопити ці міста, а то й області.

За різними даними, Росія стягнула до українського кордону від 140 до 170 тисяч військовослужбовців, яким протистоятимуть близько 200 тисяч українських військовослужбовців-контрактників ЗСУ, плюс прикордонники, Нацгвардія та спецпідрозділи СБУ (сумарно до 500 тисяч осіб), плюс 10 тисяч військовослужбовців. (які досі сформовані лише на 70%, та й то не скрізь). Це без мобілізації резервістів. У разі оголошення мобілізації можна залучити ще понад 400 тисяч резервістів, які пройшли війну на Донбасі та мають бойовий досвід.

Тому далеко не факт, що російська армія зможе далеко просунутися в глиб української території. Водночас, як уже зазначалося, навіть невдала спроба обернеться для України більшими втратами та хаосом (паніка населення та каравани біженців; паніка на валютних ринках з подальшим падінням курсу гривні; продуктова паніка з подальшим зростанням цін на продукти тощо).

Водночас, бути цій війні чи не бути – залежить не від нас. Іноді за незалежність доводиться сплачувати страшну ціну.