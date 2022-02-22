У Львівській області стався землетрус

Сейсмологи зафіксували землетрус на території Львівської області. Підземний поштовх стався в місті Червоноград, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Головного центру спеціального контролю.

За даними фахівців, землетрус стався близько 18: 05 в понеділок, 21 лютого, на глибині 3 кілометрів. Магнітуда склала 2,8 бала за шкалою Ріхтера. Поштовх був відчутним для деяких людей, які перебували в приміщеннях.

"За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, що знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні до струсу, утвореного легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніше - на верхніх поверхах" , - йдеться в повідомленні.

У Львівській області найпотужніші підземні поштовхи були зафіксовані 11 вересня 2018 року та 3 грудня 2019 року з магнітудами 2,2 та 3,0 відповідно.